«Рубин» повёл в матче с ЦСКА после дебютного гола Рожкова

В эти минуты подходит к концу первый тайм матча 27-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Рубином». Наконец-то открыт счёт в этом противостоянии. Гости комбинировали по центру перед штрафной, игру в пас Ильи Рожкова и Мирлинда Даку оборвал Келлвен, но мяч от него отскочил в центр штрафной, Мацей Рыбус расстреливал ворота сходу, но попал в голкипера, а вот подоспевший Рожков был точен.

После дебютного гола полузащитника «Рубин» ведет 1:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.