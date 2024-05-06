Михаил Кержаков: «Плюс чемпионской гонки в том, что прекратились поздравления «Зенита» с чемпионством за 15 туров»

Михаил Кержаков, вратарь петербургской команды, дал свой комментарий после ничейного матча с «Факелом».

Матч, который прошёл сегодня в Воронеже, завершился без победителя, команды забили друг другу по одному мячу.

- Упускаем победы и теряем очки. Называйте это как хотите - без разницы. Я бы не сказал, что мы нервничаем. Плюс чемпионской гонки в том, что прекратились поздравления «Зенита» с чемпионством за 15 туров, - цитирует голкипера «Зенита» «Чемпионат».

Команда Сергея Семака по-прежнему лидирует в таблице, имея в своей копилке 51 очко. На второй строчке идёт «Краснодар», на третьей – «Динамо». В следующем туре «Зенит» на своём поле встретится с ЦСКА, матч пройдёт 11 мая и начнётся в 19:00 по мск.