Губернатор Воронежской области: «Эта ничья сродни победе»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отреагировал на ничью «Факела» в матче с действующим чемпионом России – питерским «Зенитом». В матче, что прошёл вечером понедельника, 6 мая команды сыграли в Воронеже со счётом 1:1.

«Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счет», - делится Гусев в своём телеграм-канале.

У «Зенита» счёт открыл Дуглас Сантос, сравнял положение на табло Евгений Марков в добавленное время, практически в самом конце матча.

«У болельщиков «Зенита» может быть иное мнение, но я не помню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время», - добавляет Гусев.

«Факелу» ничья не помогла выбраться из зоны стыковых матчей, клуб набрал 28 очков. Отставание от 12 места – один балл, отрыв от зоны вылета – два балла.

Отменённый гол Клаудиньо и поздний пенальти Маркова принесли «Факелу» ничью