Черевченко: «У нас команда, ребята бились до последней минуты»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Это для вас первый домашний матч в «Факеле». Премьера удалась?

- Премьера уже была. Вы имеете в виду - в Воронеже? Конечно, удалась. «Зенит» - это хорошая команда, борется за первое место. Наша команда - молодцы. Когда я сказал перед игрой, что будем на контратаках играть, немножко я слукавил.

- Замена Мастерного в перерыве связана напрямую с его ошибкой во время гола Дугласа?

- Это тренерские решения. Какая разница? Поменяли, значит, поменяли.

- Во втором тайме «Факел» стал больше владеть мячом, стал больше мячей доставлять в штрафную площадь. Не было ли опасения получить быструю контратаку? Как вы с ними предполагали бороться?

- Боролись же, мы разговаривали, для этого есть тренировки. Мы все моменты обсуждаем и тренируем.

- При счете 1:0 в пользу «Зенита» вы выпускаете Максимова, но не третьим нападающим, а вместо Аппаева. Почему не рискнули выпустить его третьим?

- А надо было четвертого выпускать? Если вы следили, у нас в конце Божин пошел в нападение.

- В чем главная причина того, что «Факелу» удалось добиться положительного результата?

- Потому что у нас команда, ребята бились до последней минуты.

- Следующая игра с «Уралом», все называют ее стыковой. Как вы к этому относитесь?

- Как я отношусь? Нормально отношусь. Тем интереснее будет.