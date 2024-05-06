Михаил Кержаков высказался о моменте с пенальти в матче с «Факелом»

Михаил Кержаков дал свой комментарий о пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Факелом» в Воронеже.

Встреча прошла 6 мая в рамках 27-го тура РПЛ и завершилась ничьей, команды обменялись забитыми мячами.

- Отрицательный результат. В момент просмотра VAR примерно понимал, что будет решение против нас - момент передо мной был, - передаёт слова Михаила Кержакова «Чемпионат».

«Зенит» имеет в своей копилке 51 очко и лидирует в таблице РПЛ, также в тройку входят «Краснодар» и московское «Динамо», у которых по 50 очков. У воронежского коллектива 28 баллов и 14 место в таблице чемпионата.