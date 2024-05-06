Семак: «Счёт достаточно хрупкий, в конце концов мы допустили ошибку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Учитывая турнирную ситуацию и сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» - положительный результат для «Зенита» сегодня?

- Какой же положительный? Отрицательный, конечно.

- Почему не получилось победить сегодня?

- Потому что нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты и с двух метров, и с трех. Мяч катался, но, к сожалению, не забили второй. Тогда бы довели матч до победы. Соперник ждал нашу ошибку, бросали в штрафную, надеялись на какую-то нашу ошибку, вот и всё. Счет достаточно хрупкий, в конце концов мы ее допустили, не смогли победить, к сожалению для нас.

- Объясните перестроения во втором тайме, когда вышли Алип и Васильев. В чем был замысел?

- Что касается выхода Алипа, понятно, что единственный шанс у «Факела» - выпускать высокорослых игроков бороться. Мы добавили еще одного игрока в центр обороны, поэтому и выпустили его.

- А Васильев? Какая была его роль в этом построении?

- Васильев - игрок центра поля, он неплохо контролирует мяч, хорошо борется в единоборствах. Поэтому он вышел и сыграл нормально. Я думаю, что не надо было садиться, необязательные ауты, которые мы допускали у своих ворот, они в конце концов привели к 11-метровому.

- Во втором тайме «Зенит» меньше владел мячом по сравнению с первой половиной матча. В чем главная причина?

- Во-первых, нас это устраивало. В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся. Его оборону всегда тяжело вскрывать. Во втором тайме у нас появилось пространство и были прекрасные контратаки, которые, конечно, мы были обязаны завершать. Одну из них завершили забитым мячом. Хороший мяч, у Мантуана, Кассьерры и Вендела было много моментов хороших, но не смогли забить.