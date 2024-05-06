Андрей Мостовой: «Думаю, проблема только в нас»

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался по поводу ничьей действующего чемпиона России с воронежским «Факелом». Команды сыграли в понедельник в рамках 27 тура РПЛ вничью – 1:1.

«У нас матчи каждые три дня. Но я не думаю, что в этом проблема, проблема в нас только. Нужно разобраться, показать все наши чемпионские качества. Все матчи тяжёлые для нас сейчас, лишь с «Уралом» выиграли в два мяча», - говорит Мостовой для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Мостовой одной фразой отреагировал на оскорбления «Зенита» с трибун воронежского стадиона.

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