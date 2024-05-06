Рахимов никогда не обыгрывал ЦСКА в РПЛ, его команды провели с «армейцами» 21 матч

Удивительным фактом делится Opta Sports. Рашид Рахимов, главный тренер казанского «Рубина» никогда в своей тренерской карьере не добивался виктории над московскими «армейцами». 21 раз команды, возглавляемые Рахимовым, встречались в РПЛ с ЦСКА, лишь шесть раз дело завершалось ничьей. В остальных 15 случаях подопечные Рахимова терпели поражение.

Напомним, что ранее в тренерской карьере до «Рубина» Рашид Рахимов возглавлял «Амкар» (дважды), «Локомотив», «Ахмат» и «Уфу».

Вечером понедельника ЦСКА принимает «Рубин» у себя дома в 27 туре РПЛ. Текстовая трансляция доступна на нашем портале.