Андрей Мостовой отреагировал на оскорбления «Зенита» болельщиками «Факела»

Вечером понедельника друг с другом в рамках 27 тура Российской премьер-лиги сошлись воронежский «Факел» и питерский «Зенит». Команды благодаря 11-метровому удару в ворота «Зенита» в концовке поединка разошлись ничьей – 1:1.

Андрей Мостовой, полузащитник питерцев ёмкой фразой отреагировал на оскорбления питерского клуба с трибун от фанатов «Факела».

«Победителей не любят», - передаёт слова Мостового телеканал «Матч ТВ».

Больше подробностей о ничейном матче в Воронеже – в ревью от нашего портала.

Напомним, что после матча «Зенит» вырвался на чистое первое место в РПЛ, но отрыв от второго и третьего – всего балл.