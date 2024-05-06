Черевченко – о матче с «Зенитом»: «Острая игра с обеих сторон»

Игорь Черевченко, наставник воронежского «Факела», высказал о ничьей с «Зенитом».

Встреча прошла в рамках 27-го тура РПЛ, на гол «Зенита» в первом тайме хозяева ответили забитым мячом с пенальти в компенсированное к матчу время.

- Впечатления положительные. Для болельщиков игра хорошая. Острая игра с обеих сторон, даже по моментам поровну, но много допускали ошибок, - цитирует Игоря Черевченко «Матч ТВ».

В активе воронежского коллектива 28 очков, команда располагается на 14 строчке в турнирной таблице РПЛ, в следующем туре «Факел» на своём поле сыграет против «Урала». «Зенит» с 51 баллами в активе лидирует в таблице.