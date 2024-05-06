Салихова объяснила, в чём проблема «Зенита»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о «Зените». В понедельник питерцы снова потеряли очки в Премьер-лиге, сыграв вничью с «Факелом» со счётом 1:1.

Салихова считает, что проблема «Зенита» заключается в мотивации бразильских футболистов.

«Интересно, какой вектор выберет «Зенит» и как будет выбираться из кризиса в следующем сезоне. Очевидно, бразильцам уже настолько неинтересно. Может, массовая закупка игроков из «Црвены Звезды» и «Ференцвароша»? Но у тех Лига чемпионов...» - цитирует Салихову Metaratings.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги за три тура до финиша чемпионата. При этом «Краснодар» и «Динамо» отстают от питерцев всего лишь на одно очко.