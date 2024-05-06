«Урал» и «Факел» - в зоне стыковых матчей, «Балтика» за три тура до конца опустилась в зону вылета

Подходит к концу 27-й по счёту тур сезона Российской премьер-лиги. За три тура до конца сезона зона вылета и зона стыковых матчей выглядит следующим образом:

13 и 14 места с одинаковым количеством баллов (28) занимают екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Уральцам удалось обыграть дома в понедельник «Балтику» (2:1), а «Факел» сыграл вничью дома с «Зенитом» (1:1).

В зоне вылета крепко обосновались «Сочи» (20 очков), который может вылететь уже в следующем туре официально и «Балтика» (26 очков). «Сочи» проиграл «Динамо» в минувшее воскресенье (2:3) в Москве.

Кратко о положении на вершине турнирной таблицы мы писали здесь.