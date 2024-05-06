Карпин - о 5 победах на выезде подряд: «Нам серии по барабану»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- В связи с тем, что сейчас идет рубка вверху турнирной таблицы и внизу, такое сложилось ощущение, что к остальным матчам стало меньше внимания. Внутри это чувствуется? Помогает, меньше давления, может быть, лишнего внимания?

- Вы думаете, что внимание на наши матчи, вверху или внизу могут как-то повлиять на нас?

- Может на футболистов?

- Я думаю, что внизу - да, как-то влияет понимание того, что команде нужны очки, что борются за невылет или стыки. Там - да. Но для этого необязательно читать прессу или какие-то моменты. Много внимания или мало внимания - футболисты готовятся так же, как и тренеры. Много про нас говорят или мало говорят про нас и другие команды. Как это может повлиять?

- Появилась новость про Песьякова, что он не хочет продлевать контракт и хочет уходить. Даже называются конкретные команды. Можете это прокомментировать? Насколько это сейчас имеет под собой место?

- Не знаю, насколько это имеет место, правда это или неправда. Контракт предложили ему, а что будет дальше - без понятия.

- По конкретно сегодняшней игре - с «Локомотивом». Получается, что у вас практически все последние игры получаются очень результативными. Насколько сегодня ждать такого футбола с вашей стороны?

- Посыл от нас будет как обычно - играть в футбол, так, как мы играем на протяжении этого и того сезона. А там уже как получится. Как это было в последних матчах с «Оренбургом» и «Балтикой». Моментов было много в той и другой игре, но забили, к сожалению, только с «Оренбургом», а с «Балтикой» не забили. Будем пытаться выиграть и играть, как обычно.

- Но то, что матч выездной, добавляет вам вероятности победы? Учитывая последнюю серию из пяти побед подряд выездных.

- Да? Пять игр у нас, да? Без понятия, честно говоря. Нам серии, которые вы смотрите и считаете, нам они по барабану.