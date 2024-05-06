«Спартак» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Пари НН»

«Спартак» пожаловался в ЭСК Российского футбольного союза после матча с «Пари НН» в 27-м туре чемпионата России.

Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщили в пресс-службе столичного клуба.

- Обратились в ЭСК по поводу эпизода, когда соперник, с нашей точки зрения, сфолил на Чернове, - сказали в пресс-службе.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Пари НН» прошла в Нижнем Новгороде в воскресенье и завершилась нулевой ничьей. Во втором тайме полузащитник хозяев Александр Трошечкин в своей штрафной площади сбил защитника «Спартака» Никиту Чернова, но главный судья матча Павел Шадыханов принял решение не ставить пенальти в пользу гостей.

«Спартак» имеет в своём активе 43 балла и занимает четвёртое место в турнирной таблице.