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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин объяснил выбор состава на матч с «Локомотивом»

06 Мая 2024 • 20:43 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Ростов
1 2.10 X 3.70 2 3.40
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Сегодня достаточно позднее начало матча. У вас и так всегда с логистикой есть напряженка. Как-то это дополнительно сказывается? Была ли специфика в подготовке, как добирались?

- Да нет, как обычно. В 19 часов игра или в 18, что может поменяться?

- По поводу состава. У вас есть некоторые перестановки. Вы поменяли правый фланг после матча с «Балтикой». Нет Комарова и Ланговича сегодня. Как-то это связано с игрой, или это другие причины?

- Вообще никого практически нет, кто играл с «Балтикой». Причем здесь правый фланг, а левый?

- Интересно по Комарову, прежде всего.

- Там и Комличенко. Человек восемь, кто не играл с «Балтикой»,

- Понятно, что ротация сильная. Но какие-то конкретные позиции по игре сегодня, вывод есть? Кто-то мог попасть из того матча в стартовый состав? 

- Кто-то попал, Уткин попал, например. Честно говоря, сейчас не помню. Байрамян попал, кто там, 90 минут сыграл или большое количество времени провел, те не играют.

- Интересно по Мохебби, когда он вернется?

- Ожидаем. Надеемся, так скажу. В ближайшем будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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