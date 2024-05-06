Квеквескири: «Хотим остаться в РПЛ и будем биться до конца»

Лидер воронежского «Факела», полузащитник Ираклий Квеквескири высказался после ничьей «огнеопасных» с питерским «Зенитом». Команды встречались в понедельник, игра завершилась ничьей – 1:1.

«Эмоции положительные, мы добились положительного результата, это главное. Все ребята бились до конца, общая победа всего «Факела». Соперник вытягивал и пытался поймать на контратаках, Беленов спас нас. Поражения мы не заслуживали. Хотим остаться в РПЛ и будем биться до конца», - говорит Квеквескири телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» пропустил с пенальти почти что в самом конце матча, реализовал 11-метровый удар форвард питерцев Евгений Марков.

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