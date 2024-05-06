«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» борются за чемпионство – календарь претендентов

Гонка за чемпионский титул Премьер-лиги получается интересной. После двадцати семи туров «Зенит» лидирует с 51 очком, но «Краснодар» и «Динамо» отстают всего лишь на балл – у них по 50 очков. Самое время взглянуть на календарь претендентов на титул.

«Зенит» сыграет против ЦСКА (дома), «Ахмата» (на выезде) и «Ростова» (дома).

«Краснодар» сыграет против «Спартака» (на выезде), «Сочи» (на выезде) и «Динамо» (дома).

«Динамо» сыграет против «Балтики» (на выезде), «Крыльев Советов» (дома) и «Краснодара» (на выезде).

Отметим, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионом России становился «Зенит».