Канищев: «Кризиса в «Зените» ещё нет, но всё выглядит достаточно печально»

Александр Канищев, бывший игрок «сине-бело-голубых», дал свой комментарий о потерянных очках «Зенита» в матче с «Факелом».

Встреча 27-го тура РПЛ прошла в Воронеже 6 мая и завершилась вничью со счётом 1:1. Питерцы отличились в первом тайме, хозяева смогли уйти от поражения на 12-й добавленной к матчу минуте.

- Кризиса в «Зенит» ещё нет, но всё выглядит достаточно печально. У команды совершенно нет игры, а игроки еле носят ноги. У «Факела» почти нет серьёзный мастеров, но за счёт самоотдачи они не дают себя обыграть, - цитирует Канищева «Чемпионат».

В активе команды Сергея Семака 51 очко, клуб возглавляет таблицу чемпионата. Далее идут «Краснодар» и «Динамо», у которых по 50 баллов. «Факел» с 28 очками располагается на 13 строчке.