«Зенит» вернул себе единоличное лидерство в РПЛ – турнирное положение

Если взять тройку команд, борющихся за чемпионский титул Премьер-лиги, то только «Динамо» в двадцать седьмом туре не потеряло очки, хотя было близко к этому. «Бело-голубые» обыграли «Сочи» со счётом 3:2, забив победный гол в концовке встречи.

«Краснодар» свой матч тура проиграл – команда Мурада Мусаева в родных стенах уступила «Ахмату» с минимальным счётом 0:1.

Что касается «Зенита», то питерцы в гостях у «Факела» упустили победу – матч завершился со счётом 1:1.

По итогам тура «Зенит» вернул себе единоличное лидерство в РПЛ. У питерцев 51 балл в кармане. «Краснодар» и «Динамо» идут вплотную – у них по 50 очков. «Быки» опережают «бело-голубых» по дополнительным показателям.