Галактионов: «Ребята отдохнули и перезагрузились после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- После поражения от «Спартака» вы и команда уже психологически отошли?

- Конечно, уже игра прошла, полноценная неделя была, где ребята отдохнули и перезагрузились. Уже была полноценная подготовка сегодня к «Ростову», поэтому все мысли и самое главное, подготовка к матчу, были направлены на подготовку к этой игре.

- Два нюанса интересных по составу. Во-первых, нет Ненахова, он в последнее время очень часто играл полные матчи. Почему?

- Да нет, проблем таких нет. Мы сегодня с ним поговорили, приняли решение, что Сильянов займет эту позицию под нашим взаимодействия, которые мы хотим предложить. Может быть, это будет более полезно. Макс Ненахов будет готовиться выйти по ходу матча.

- Конечно же, Алексей Батраков, для которого это первый матч в старте в Премьер-лиге. Насколько он уже готов и вырос? Почему именно он сегодня в старте?

- Уровень готовности, он достаточно неплохо готов, выходил по ходу матчей на замену, уже есть опыт, и сборы хорошо прошел, да и достаточно уверенно выглядит в работе. Поэтому нужна своеобразная конкуренция, надо давать возможность проявлять себя. Все в равных условиях.

- И функционал - что от него будет в первую очередь требоваться на поле?

- Все те функции опорного полузащитника, бокс-ту-бокс, игрока, который больше времени принимает в организации атаки, помогает при оборонительных действиях Баринову вторым опорным, все те функции игрока средней линии. Самое главное - это организация нашей игры, когда мы на мяче.

- Ваши сотрудники помогли с тем, что сегодня один из самых поздних матчей для «Локомотива» в истории, если не брать Лигу чемпионов. Насколько это повлияло на подготовку, специфику матча?

- Да нет, что касается специфики, всё понятно. Последние дни мы больше тренировались в вечернее время, чтобы организму было лучше адаптироваться к другому режиму дня. Сегодня тоже постарались насытить, потому что целый день на базе. Была разминка небольшая, теория. Стандартный набор дня, когда позднее время начала игры.