«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в Воронеже второй сезон подряд

Понедельничный матч двадцать седьмого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1. Воронежцы были близки к поражению, но смогли заработать и реализовать пенальти в добавленное ко второму тайму время. Авторами результативным ударом в этом поединке стали Дуглас Сантос и Евгений Марков.

Любопытно, что в прошлом чемпионате «Факел» и «Зенит» в Воронеже тоже сыграли вничью со счётом 1:1.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» будет играть против ЦСКА, а «Факел» - против «Урала». Матчи пройдут 11 и 12 мая соответственно.