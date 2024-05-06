Игорь Федотов считает, что пенальти в ворота «Зенита» назначили верно

Бывший российский футбольный рефери Игорь Федотов оценил эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» в матче 27 тура РПЛ «Факел» - «Зенит» (1:1). Напомним, что пенальти «огнеопасные» заработали в самом конце матча при счёте 0:1 в пользу «Зенита», реализовал его Евгений Марков. Мяч попал в руку защитнику питерцев Нуралы Алипу.

«Занимая правильную позицию, но перекрыт обзор игроками, арбитр не назначает 11-метровый удар в ворота «Зенита» за игру рукой. Правильное вмешательство ВАР - и арбитр меняет решение на правильное», - пишет Федотов в своём телеграм-канале «Судейство с Игорем Федотовым».

Больше подробностей о вечерней встрече, которая может стоить «Зениту» чемпионства – в нашем обзоре.