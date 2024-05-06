Кирьяков: «Смолов уже в зрелом возрасте, от таких игроков ждут большего»

Сергей Кирьяков, бывший тренер ряда российских клубов, высказался о форварде Фёдоре Смолове.

В текущем сезоне нападающий «Динамо» принял участие в 32 матчах за столичную команду, в которых забил шесть мячей и сделал пять ассистов на своих партнёров. Соглашение футболиста с «бело-голубыми» действует до 30 июня этого года.

- Фёдор уже в зрелом возрасте, и от таких игроков ждут большего. Все всё прекрасно понимают. Если совместное решение «Динамо» и Смолова будет положительным, можно остаться. Если есть другие планы, решение лучше принимать другое, - цитирует Кирьякова «Чемпионат».

«Динамо» идёт на третьем месте в таблице РПЛ, в активе клуба 50 набранных баллов. В следующем туре команда под руководством Марцела Лички встретится с «Балтикой», игра пройдёт 11 мая в Калининграде.