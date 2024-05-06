Федотов объяснил отсутствие Чалова в стартовом составе

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Чалов на скамейке запасных. Почему?

- Три матча провел от звонка до звонка, хорошую нагрузку получил. Всегда есть тактическим моментам, поэтому так.

- Как готовились к Даку, который в одиночку способен творить чудеса на поле? Я думаю, что какое-то дополнительное внимание должно было быть к этому игроку?

- Естественно, манеру действовать, манеру единоборств в атаке, вверху и внизу, из-под него партнеры очень много имеют перспективы. Естественно, что система блоков, система подстраховок, что необходимо при опеке классного форварда.