Рахимов: «Задачи, которые были поставлены изначально, они выполнены»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Мы видим Мацея Рыбуса, понимаем, что он будет повыше играть. Все-таки мы привыкли, что он защитник, пускай фланговый. Если он играет выше, что вы хотите увидеть? Или вам сегодня нужен защитник, который располагается повыше?

- Вы понимаете футбол, во что он играет, повыше. Давайте скажем так, что в свое время Мацей начинал играть на этой позиции. Для него она знакома. Я его в свое время перестроил на левого защитника. Он последние 7-8 лет играл на этой позиции, но она для него не новая. Поэтому он выйдет играть сегодня чуть выше, а там мы посмотрим по ситуации.

- Как вы определяете задачи на оставшуюся часть чемпионата? Понятно, что каждый матч надо выигрывать, брать очки. Но к примеру у вас есть замечательная возможность поспорить с ЦСКА за восьмое место. Это же тоже мотивация?

- Я прекрасно понимаю, на какой позиции мы находимся сейчас. Задачи, которые были поставлены изначально, они выполнены были, но в любом случае мы хотим в каждом матче показывать свои лучшие качества. Независимо от того, где ты находишься, нужно пытаться сохранять свой уровень и улучшать его. Поэтому я надеюсь, сегодня команда выйдет достаточно мотивированной.