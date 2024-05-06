Определён лучший игрок матча «Факел» - «Зенит»

В понедельник в чемпионате России проходил матч двадцать седьмого тура между «Факелом» и «Зенитом». Команды не выявили сильнейшего, забив по одному голу. Воронежцы смогли сравнять счёт уже в добавленное ко второму тайму время.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Именно он открыл счёт в концовке первой половины встречи.

«Зенит» за три тура до финиша чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» и «Краснодар» отстают от питерцев всего лишь на один зачётный балл.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом Премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов.