«Зенит» провёл худший трёхматчевый отрезок при Семаке в РПЛ

Питерский «Зенит» вечером понедельника увёз из Воронежа после игры с местным «Факелом» лишь одно очко. Коллективы сыграли вничью, 1:1, притом пропустил «Зенит» с пенальти в добавленное время матча.

Таким образом, за три последних матча в РПЛ «Зенит» умудрился набрать лишь одно очко. Как сообщает Opta Sports, это самый худший трёхматчевый отрезок «сине-бело-голубых» при Сергее Семаке в рамках Российской премьер-лиги.

Ранее «Зенит» проиграл дома казанскому «Рубину» (0:2), а после в Москве – местному «Динамо» с минимальным счётом.

Больше подробностей об игре «Зенита» и «Факела» - здесь.