Марков не мог забить за «Факел» почти два месяца

Вечером понедельника в Воронеже встречаются местный «Факел» и питерский «Зенит». Форвард «огнеопасных» Евгений Марков сравнял счёт матча в компенсированное время с 11-метрового удара – 1:1.

Любопытно, что Евгений не забивал за «Факел» уже почти ровно два календарных месяца. Последний гол россиянина пришёлся 10 марта в выездном матче в ворота московского «Спартака» в «Лужниках», тогда «Факел» ещё при Сергее Ташуеве смог уверенно обыграть «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля.

Всего в текущем сезоне у Маркова в активе восемь забитых голов за «Факел» во всех официальных турнирах.

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