Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит»

В понедельник вечером в Российской премьер-лиге проходил матч двадцать седьмого тура между «Факелом» и «Зенитом». По ходу игры фанаты воронежской команды оскорбляли питерский клуб.

«Зенит» - позор российского футбола», - такую фразу скандировали поклонники «Факела», о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1. Питерцы вырвались на первое место в турнирной таблице, но «Динамо» и «Краснодар» отстают всего лишь на один зачётный балл. Каждому из претендентов на чемпионский титул осталось провести три матча.