Закопали ли «Зенит» судьи: Отменённый гол Клаудиньо и поздний пенальти Маркова принесли «Факелу» ничью с командой Семака

«Факел» и «Зенит» проводили шестой по счёту матч 27-го тура чемпионата России. Питерцы имели шанс организовать себе трёхочковый отрыв в турнирной таблице от «Краснодара» и «Динамо».

«Краснодар» проиграл «Ахмату», «Динамо» обыграло «Сочи» – и ситуация в верхней тройке таблицы запуталась. У трёх команд стало равное число очков. Какие показатели смотреть, какие не смотреть… «Зениту» официально оставили промежуточное первое место – согласно хитросплетённому регламенту. Но в случае ничьей или победы питерцев в Воронеже все вопросы насчёт того, кто лидер, исчезали до следующего тура.

«Зенит» подошёл к отчётному матчу на фоне трёхматчевой безвыигрышной серии. Сначала поражения в чемпионате от «Рубина» и «Динамо», потом ничья в Кубке с ЦСКА. У «Факела» беспобедный ряд был более длинный – продолжительностью в шесть матчей. Как обожгли «огнеопасные» «Спартак» на выезде – так будто испугались своей прыти. Пошли нулевая ничья с «Оренбургом», поражения от ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» и «Крыльев Советов», после чего другая нулевая ничья – с «Сочи».

На «Фиште» командой «Факела» руководил уже Черевченко. В Воронеже поспешили с подписанием нового контракта с Ташуевым – пришлось расторгать даже старый. Времени на раскачку у Черевченко нет, надо давать результат здесь и сразу. Чуть что – и можно в Первую лигу вылететь, хоть напрямую. Ну а у «Зенита» напряжённая борьба на противоположном полюсе турнирной таблицы. Семаку в петербургском клубе выразили доверие – публично сказали, что новый контракт с ним согласован. Но это же ещё не гарантия…

«Факел» хорошо начал матч, если смотреть с точки зрения разрушения. В позиционной обороне устроились воронежцы – иного на начальном отрезке от них и не ожидалось. Ну ладно, можно было предположить ещё стартовый натиск хозяев. Однако его не случилось. «Зенит» тоже не кинулся вперёд стремглав голову. Все уже привыкли, что «сине-бело-голубые» включают академичный режим и не разрывают своих соперников, так что ничего удивительного.

Первый опасный удар пришёл на 32-й минуте. У «Факела» была вылазка вперёд – угловой и не только. Акбашев кручёным способом приложился издали, и мяч просвистел немного над перекладиной. К перерыву команды вполне могли подобраться при нулевом с обеих сторон счёте, но зенитовцы решили всё же проявить свой класс. Кассьерра низом отдал на Клаудиньо, тот навесил к левой штанге, и Дуглас Сантос рыбкой поразил цель, отклеившись от Мастерного, которого Черевченко заменил в перерыве (0:1).

Хозяевам постоянно чего-то не хватало для остроты. Аппаеву удалось пробить головой, но Кержаков забрал мяч. К концу матча «Факел» иссяк, а зенитовцы, наоборот, воспрянули. Кассьерра и Вендел упустили возможности забить для гостей ещё. Клаудиньо из штрафной вкрутил мяч под правую девятку, но гол был отменён после ВАРа из-за офсайда Вендела, влиявшего на эпизод. Алексей Сухой сам смотрел видеопросмотр. Выходит, Клаудиньо зря получил жёлтую карточку – за снятую при праздновании несостоявшегося гола футболку. Оставалось 0:1…

«Факел» нашёл в себе силы устроить навал, и мяч попал в руку Алипу в штрафной площадке гостей. Сухой опять побежал смотреть повтор – и указал на точку. Воспитанник «Зенита» Марков реализовал пенальти, когда секундомер уже пересёк 100 минут. Удар в левый нижний угол – а Кержаков в другой падает (1:1). Два судейских решения не в пользу «Зенита» в эндшпиле матча – и питерцы единолично возглавляют турнирную таблицу. Но не на три очка они опережают «Динамо» и «Краснодар», а всего лишь на одно.

Кирилл Иванцов