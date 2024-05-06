«Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия

«Спартак» продолжает работу по поиску нового главного тренера. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», с марта московский клуб рассмотрел 15 кандидатур и остановился на трёх. В этом шорт-листе есть Владимир Ивич, неизвестный легионер (не Паскаль Янсен) и российский специалист (не Валерий Карпин, не Станислав Черчесов и не Игорь Осинькин).

По данным источника, с Ивичем «Спартак» обсуждал контракт на один год с опцией продления ещё на сезон и неустойкой в случае увольнения в течение первого полугодия. Впрочем, официального предложения пока не последовало.

Отмечается, что основным кандидатом сейчас является неизвестный легионер, но переговоры с ним, судя по всему, проходят непросто.