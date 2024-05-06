«Зенит» забил второй мяч в ворота «Факела», но ВАР его отменил

«Факел» и «Зенит» до конца сохраняли интригу в матче 27-го тура Премьер-лиги. На 41-й минуте поединка Дуглас Сантос головой вколотил мяч в сетку ворот соперника, а на 89-й - была практически была поставлена точка в поединке. Это Клаудиньо закрутил мяч в цель и удвоил перевес «сине-бело-голубых». На табло 0:2. но ненадолго - ВАР усмотрел вне игры в той атаке. На эту минуту «Факел» завершает тур в зоне стыковых матчей, а соперник - на три очка отрывается от «Краснодара» с «Динамо». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.