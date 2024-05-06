Кучаев: Довольны, что забрали одно очко у «Спартака»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о минувшем матче чемпионата России со «Спартаком».

Напомним, встреча 27-го тура чемпионата России завершилась нулевой ничьей.

«Игра была тяжелая, много оборонялись, «Спартак» давил. Рады, что отстояли ворота «на ноль». Жаль, что не удалось выбежать в какую-то контратаку», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

При этом хавбек признался, в целом команда довольна результатом, ведь удалось прервать серию поражений.

В текущем сезоне Кучаев появился на поле в шести матчах в футболке «Пари НН» и записал на свой счет одну результативную передачу.