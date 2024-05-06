Рыков считает, что «Динамо» до последнего будет бороться за победу в РПЛ

Владимир Рыков, бывший игрок «бело-голубых», дал свой комментарий о борьбе столичной команды за золотые медали в чемпионате России.

«Динамо» в воскресенье при своих болельщиках одержало победу над «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2. В активе команды Марцела Лички 50 баллов, как у «Зенита» и «Краснодара».

- Надо верить до последнего в победу. Мы видим, как «Краснодар» и «Зенит» теряли очки, вся борьба еще впереди, - цитирует Рыкова «Матч ТВ».

В 28-м туре РПЛ «Динамо» в гостях встретится с «Балтикой», игра пройдёт 11 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 по московскому времени.