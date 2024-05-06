Два игрока ЦСКА пропустят матч с «Рубином»

Защитник ЦСКА Мойзес и хавбек команды Максим Мухин не смогут помочь «армейцам» в предстоящем матче с «Рубином». Об этом рассказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов на видео, опубликованном в телеграм-канале столичного клуба.

— Сегодня по медицинским показателям недоступны Мухин и Мойзес. У Мойзеса имеются проблемы в нижней части тела, но мы надеемся, что эти проблемы будут решены к следующему матчу против «Зенита». Мухин продолжает реабилитацию, — сказал Безуглов.

Игра 27-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Рубином» должна стартовать в 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.