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Два игрока ЦСКА пропустят матч с «Рубином»

06 Мая 2024 • 19:40 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Рубин
1 1.80 X 3.65 2 4.80
1-й тайм

Защитник ЦСКА Мойзес и хавбек команды Максим Мухин не смогут помочь «армейцам» в предстоящем матче с «Рубином». Об этом рассказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов на видео, опубликованном в телеграм-канале столичного клуба.

— Сегодня по медицинским показателям недоступны Мухин и Мойзес. У Мойзеса имеются проблемы в нижней части тела, но мы надеемся, что эти проблемы будут решены к следующему матчу против «Зенита». Мухин продолжает реабилитацию, — сказал Безуглов.

Игра 27-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Рубином» должна стартовать в 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Безуглов Максим Мухин Мойзес ещё теги

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