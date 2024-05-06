Черчесов рассказал, почему выбирал «Легию» и «Ференцварош»

Станислав Черчесов, знаменитый российский тренер ранее работал с такими командами как польская «Легия» и венгерский «Ференцварош». Станислав Саламович рассказал, что притянуло его в этих коллективах.

«Что меня связывало с условными «Легией» или «Ференварошем»? Они хотят чемпионства, и ты хочешь того же. Этот вопрос уже тебя притягивает», - говорит Черчесов для телеканала «Матч Премьер».

Ранее Станислав Саламович заявил, что хотел бы работать в дальнейшем в русскоязычной среде и объяснил, почему.

Никого не тренирует Черчесов уже 10 месяцев, в июле 2023 года он был уволен из «Ференцвароша».