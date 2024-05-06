Даку — в основе «Рубина» на битву с ЦСКА

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала заявку команды на гостевой поединок против ЦСКА.
С первых минут игру начнет центральный нападающий Мирлинд Даку, который является лучшим бомбардиром казанцев.
Полностью стартовый состав «Рубина» выглядит следующим образом: Дюпин (вр), Рыбус, Вуячич, Мартынович (к), Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Зотов, Шабанхаджай, Даку.Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Рубином» пройдет сегодня, 6 мая. Начало матча запланировано на 20:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на спортивном портале LiveResult.
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