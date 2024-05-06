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Президент «Урала»: «Нам улыбнулась удача»

06 Мая 2024 • 19:25 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
0:0
Рубин
1 1.80 X 3.65 2 4.80
1-й тайм

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий после волевой победы над «Балтикой» со счётом 2:1.

По словам Иванова, футболисты «Урала» допускали ошибки, и игра получилась не зрелищной. Впрочем, в Екатеринбурге довольны итоговым результатом.

«Несмотря на пропущенный на первой минуте гол, игроки все равно старались и пластались. Нам улыбнулась удача, и «Урал» победил. У нас всегда был и есть характер, просто в предыдущих матчах немного не везло», - цитирует Иванова Sport24.

Следующий матч Премьер-лиги «Урал» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Факела» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов

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Комментарии (2) Все комментарии
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borisych1960ne@mail.ru
06 Мая 2024 в 20:14
Президент. Посмотри как пластаются все команды которые на грани стыков и вылета. смена тренеров повлияла на все команды. когда вы с гончаренко убежите с Урала. Развалили все.
borisych1960ne@mail.ru
06 Мая 2024 в 20:12
а может быть пора уже выгнать и президента и тренера
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