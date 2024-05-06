Президент «Урала»: «Нам улыбнулась удача»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий после волевой победы над «Балтикой» со счётом 2:1.

По словам Иванова, футболисты «Урала» допускали ошибки, и игра получилась не зрелищной. Впрочем, в Екатеринбурге довольны итоговым результатом.

«Несмотря на пропущенный на первой минуте гол, игроки все равно старались и пластались. Нам улыбнулась удача, и «Урал» победил. У нас всегда был и есть характер, просто в предыдущих матчах немного не везло», - цитирует Иванова Sport24.

Следующий матч Премьер-лиги «Урал» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Факела» на поле соперника.