Чалов – в запасе ЦСКА на матч с «Рубином»

В понедельник вечером ЦСКА будет принимать «Рубин» в рамках двадцать седьмого тура чемпионата России. Наставник московской команды Владимир Федотов решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Келлвен, Гайич, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Давила.

Отметим, что нападающий Фёдор Чалов начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч ЦСКА – «Рубин» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.