Кирьяков не считает Тюкавина лучшим форвардом России

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказался об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Специалист заявил, что не стал бы называть Тюкавина лучшим российским нападающим, ведь не так давно у него были неубедительные отрезки.

«Но сейчас Константин набрал форму, почувствовал уверенность. Личка должен быть доволен игрой Тюкавина, и она может стать подспорьем для победы «Динамо» во всех оставшихся матчах», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

В этом сезоне Тюкавин забил 16 голов и записал на свой счет девять голевых передач в 35 матчах с учетом всех турниров.