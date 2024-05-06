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Только один игрок в эпоху Семака делал больше ассистов за «Зенит», чем Клаудиньо

06 Мая 2024 • 19:18 Комментировать

Мы уже сообщали, что вечером понедельника в матче «Факела» и «Зенита» в Воронеже Клаудиньо, полузащитник атаки питерского клуба оформил свой 20-й ассист в Российской премьер-лиге с момента дебюта в первенстве в августе 2021 года.

Как добавляет Opta Sports, лишь один игрок оформил за «Зенит» больше ассистов в эпоху тренерства Сергея Семака (с сезона-2018/19) чем Клаудиньо – это бывший форвард «Зенита» Артём Дзюба, у которого в активе 23 ассиста за «сине-бело-голубых».

18 ассистов за этот период у Дугласа Сантоса, 17 – у Малкома Филипе и 16 – у Маркуса Вендела.

Текстовая трансляция игры «Факел» - «Зенит» доступна здесь.

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