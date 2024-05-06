Дзюба – в запасе: «Локомотив» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ

В понедельник вечером в рамках двадцать седьмого тура Российской премьер-лиги отношения на поле выяснят «Локомотив» и «Ростов».

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав таких игроков: Лантратов, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

Нападающий Артём Дзюба начнёт игру в запасе.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Медведев, Осипенко, Вахания, Сако, Эль-Аскалани, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Голенков, Роналдо.

Арбитр Павел Кукуян даст стартовый состав в матче «Локомотив» - «Ростов» в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.