Клаудиньо оформил свой 20-й ассист в РПЛ

Вечером понедельника в Воронеже встречаются питерский «Зенит» и местный «Факел». Счёт открыли зенитовцы точным ударом Дугласа Сантоса с ассиста Клаудиньо.

Как сообщает Opta Sports, эта голевая передача стала 20-й для Клаудиньо в рамках РПЛ с момента дебюта бразильца в Премьер-лиге в августе 2021 года. Больше за этот период набралось только у одного игрока – нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова. 16 ассистов у идущего на третьем месте рейтинга Эдуарда Сперцяна, по 15 голевых передач – у Александра Соболева («Спартак») и Ивана Облякова (ЦСКА).

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