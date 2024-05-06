Кобелев: Трофей РПЛ будет разыгран в последнем туре

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Сейчас все три команды в чемпионской гонке, у них большой отрыв. С моей точки зрения, кто займет первое место, будет решаться в последнем туре», — приводит слова Кобелева Metaratings.

В настоящий момент в РПЛ три лидирующих команды: у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» по 50 набранных очков. Стоит отметить, что в отличие от соперников «сине-бело-голубые» еще не завершили свой матч 27-го тура.

В эти минуты «Зенит» встречается на выезде с «Факелом». Следить за всеми событиями игры можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.