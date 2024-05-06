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Александр Мостовой – о Тюкавине: «Я всегда говорил, что надо пытаться уехать в Европу»

06 Мая 2024 • 19:08 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Сочи

Александр Мостовой, в прошлом выступавший за «Сельту» и сборную России, высказался о будущем форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

- Я всегда говорил, что надо пытаться уехать в Европу. Если есть какой-то вариант или шанс, то почему нет? Но кто ему будет гарантировать место основного нападающего? – цитирует Мостового «Чемпионат».

Тюкавин является воспитанником столичной команды, его контракт с «бело-голубыми» действует до 30 июня 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ нападающий принял участие в 27 матчах, в которых смог 14 раз поразить ворота соперников и сделать девять ассистов на одноклубников.


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