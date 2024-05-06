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Колосков считает, что Слишкович сплотил игроков «Спартака»

06 Мая 2024 • 19:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом РФС, высказался о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

Напомним, босниец стал и.о. главного тренера столичной команды после того, как в отставку был отправлен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под руководством Слишковича «Спартак» пока не потерпел ни одного поражения.

- От фигуры тренера очень много зависит. На сегодняшний день Слишкович нашел оптимальный подход к команде и сплотил ее, поэтому пошла игра, - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В активе московского коллектива 43 очка, команда располагается на четвёртой строчке в таблице чемпионата. В следующем туре «Спартак» в Москве сыграет с «Краснодаром», игра пройдёт 11 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск.


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Спартак Москва Вячеслав Колосков Владимир Слишкович ещё теги

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