Дуглас Сантос забил уже третий гол сезона за «Зенит», ранее в двух сезонах он почти не забивал

Вечером понедельника воронежский «Факел» принимает дома питерский «Зенит». По итогу первого тайма матча действующий чемпион России минимально обыгрывает «огнеопасных».

Интересно, что забил гол зенитовцев лидер и капитан клуба, бразилец Дуглас Сантос. Этот гол стал уже третьим для него за питерский клуб в текущем сезоне. Ранее он забивал «Уралу» (4:1) и московскому ЦСКА (1:1).

Что самое любопытно, два предыдущих сезона оказывались для Сантоса вообще безголевыми за свой клуб в рамках РПЛ. Единственный гол он оформил в Кубке России в сезоне-2021/22.

Текстовую трансляцию поединка «Зенита» и «Факела» проводит наш портал.