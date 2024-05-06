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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас Сантос забил уже третий гол сезона за «Зенит», ранее в двух сезонах он почти не забивал

06 Мая 2024 • 18:59 Комментировать
Факел
0:1
Зенит
1 6.50 X 3.90 2 1.60
2-й тайм

Вечером понедельника воронежский «Факел» принимает дома питерский «Зенит». По итогу первого тайма матча действующий чемпион России минимально обыгрывает «огнеопасных».

Интересно, что забил гол зенитовцев лидер и капитан клуба, бразилец Дуглас Сантос. Этот гол стал уже третьим для него за питерский клуб в текущем сезоне. Ранее он забивал «Уралу» (4:1) и московскому ЦСКА (1:1).

Что самое любопытно, два предыдущих сезона оказывались для Сантоса вообще безголевыми за свой клуб в рамках РПЛ. Единственный гол он оформил в Кубке России в сезоне-2021/22.

Текстовую трансляцию поединка «Зенита» и «Факела» проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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