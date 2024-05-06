Сааведра: «Ни одна команда полностью не переиграла «Сочи» весной в РПЛ»

Игнасио Сааведра, чилийский легионер «Сочи» высказался об игре своего клуба текущей весной. Футболист заявил, что ни одному клубу полностью не удалось переиграть на футбольном поле южан.

«С того момента, как я в команде, нас ни одна команда не переиграла полностью. А там уже решали небольшие эпизоды, недостаток концентрации в каких-то моментах», - говорит Сааведра для Sport24.

Футболист добавил, что его команда играла и играет хорошо, лишь пока не удавалось добиться положительных результатов.

«Сочи» практически со стопроцентной вероятностью покинет элитный дивизион чемпионата России. У клуба за три тура до финиша первенства восьмиочковое отставание от стыковых матчей, а также 20 баллов и последнее место таблицы.