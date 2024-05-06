Календарь стыковых игр за места в РПЛ может измениться

По обыкновению две путёвки в Российскую премьер-лигу на следующий сезон будет разыгрываться в стыковых матчах. Потенциально в «стыки» может попасть «Балтика», которая, кстати говоря, будет бороться со «Спартаком» за место в суперфинале Кубка России. Учитывая ситуацию, календарь стыковых игр может измениться.

«В случае выхода «Балтики» в суперфинал Кубка России Бюро Исполкома РФС определит потенциальные даты стыковых матчей для калининградского клуба», - ответ службы коммуникаций РФС приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на текущий момент «Балтика» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 15-е место, то есть находится в зоне прямого вылета.

Кубковый матч между «Балтикой» и «Спартаком» пройдёт во вторник, 14 мая.