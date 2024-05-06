Тарханов уверен, что «Урал» останется в РПЛ

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился комментарием о шансах «шмелей» остаться в РПЛ.

«Команда сможет избежать стыковых матчей. Желательно бы выиграть два матча из предстоящих трех. Да даже трех очков будет достаточно», — приводит слова Тарханова Metaratings.

По мнению эксперта, «Урал» не проиграет в предстоящем матче «Факелу» и обыграет на своем поле «Оренбург».

На данный момент подопечные Виктора Ганчаренко находятся на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своей копилке 28 зачетных баллов.

В 28-м туре РПЛ «Урал» встретится на выезде с «Факелом». Игра между командами пройдет 12 мая.